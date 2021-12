Nem Portugal votou em Ronaldo para a vitória na Bola de Ouro

ALL votes from ALL participating countries for this year's Ballon d'Or. pic.twitter.com/k18ickAp6c — (@TheEuropeanLad) December 3, 2021

A vitória de Messi na Bola de Ouro tem dado que falar nos últimos dias. A distância para Cristiano Ronaldo também foi um dos pontos mais relevantes da noite em que se consagrou o melhor do Mundo do futebol.Mas, a verdade é que nem Portugal votou em Ronaldo. Os votos portugueses, dados pelo jornalista Joaquim Rita, foram para N'Golo Kanté, Lewandowdski, Mbappé, Jorginho e Salah.Apenas oito países votarem em Ronaldo para melhor do Mundo: Macau, Ilhas Cayman, Países Baixos, Nicarágua, Quirguistão, Moçambique, República Centro Africana e Turquia.