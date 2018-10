Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Platini considera que Varane é o melhor colocado para ganhar a Bola de Ouro

Raphael Varane, de 25 anos, ganhou a Liga dos Campeões frente ao Liverpool e ganhou o Mundial2018 com a seleção francesa.

18:17

O antigo futebolista francês e ex-presidente da UEFA, Michel Platini, referiu esta terça-feira numa entrevista à cadeia de televisão RMC que o defesa do Real Madrid Raphael Varane é o melhor colocado para ganhar a Bola de Ouro em 03 de dezembro.



"Varane é um excelente jogador, os resultados são a única coisa objetiva, o resto é subjetivo, o único que ganhou as duas competições importantes é o Raphael Varane", insistiu Platini.



Raphael Varane, de 25 anos, ganhou a Liga dos Campeões frente ao Liverpool (3-1) e ganhou o Mundial2018 com a seleção francesa, frente à Croácia (4-2).