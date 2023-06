Neno homenageado na cidade-berço no Dia de Portugal

Dois anos após a morte de Neno, o estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, foi hoje palco de um jogo solidário de homenagem ao antigo jogador, treinador e dirigente do Vitória.

Os adeptos presentes contaram com a animação d'Os Nicolinos e, ainda antes do jogo, com a música de Zé Amaro. Em clima de festa, o jogo terminou com a vitória do projeto Futebol Solidário, por 6-2, sobre a formação O Legado de Neno. Pela equipa vencedora, os golos foram apontados por Meyong (2), Edinho (2), Paulo Sérgio e Madjer. Pela equipa perdedora, marcaram Oceano e Nandinho.

A receita do jogo solidário reverte para três instituições.