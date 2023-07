Os olhos estavam todos colocados no turco Kokçu - o único reforço que jogou. Mas foi o brasileiro Neres que ontem mais se evidenciou no primeiro jogo de preparação do Benfica, realizado no estágio a decorrer em Inglaterra.



Os encarnados venceram por 2-0 o Southampton e apenas o guarda-redes Samuel Soares jogou os 90 minutos.









