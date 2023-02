u David Neres e Gonçalo Guedes estão a lutar com Rafa Silva por uma vaga no onze do Benfica. Roger Schmidt, sabe o CM, ainda não decidiu qual dos três jogadores vai alinhar atrás de Gonçalo Ramos na visita de amanhã a Vizela, para a 22.ª jornada do campeonato.



Rafa foi o titular nos dois últimos jogos (vitórias por 2-0 com o Brugge e 3-1 com o Boavista) mas foi sempre substituído: na Champions cedeu o lugar a Neres e na Liga foi trocado por Guedes.









Ver comentários