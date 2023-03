O Benfica vai apresentar-se na máxima força no próximo domingo, no jogo com o Rio Ave. Aursnes, que cumpriu castigo no último encontro, frente ao V. Guimarães, regressa ao onze titular, situação que obriga David Neres e Rafa Silva a lutarem pela outra vaga no apoio ofensivo.



O norueguês tem sido um dos esteios da equipa e Roger Schmidt não abdica do médio polivalente, que esteve nos últimos dias em destaque ao serviço da sua seleção nos jogos de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.









Ver comentários