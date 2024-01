Nevoeiro obriga a reagendar jogo entre Nacional e Tondela

O jogo entre Nacional e Tondela, originalmente agendado para as 11h00, foi adiado para as 18h00 em virtude do forte nevoeiro que se fez sentir no Estádio da Madeira, confirmou este sábado o emblema madeirense da II Liga de futebol.

O árbitro Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto, começou por aguardar pelo tempo de espera regulamentar, mas não restou outra opção que não fosse reagendar o encontro para esta tarde.

Esta é uma decisão que tem por base os compromissos imediatos das duas equipas: os 'alvinegros' voltam a entrar em ação na próxima quinta-feira, com o Santa Clara, ao passo que a formação beirã joga frente ao Sporting, na terça-feira, sendo ambos os encontros relativos à Taça de Portugal.

Os regulamentos da Liga Portugal determinam que, nestas situações, caso o jogo não se inicie ou conclua no próprio dia, deve ser respeitado um período de 30 horas para o reagendamento.