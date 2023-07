Gonçalo Inácio tem um novo pretendente. Segundo avança a imprensa inglesa, o Newcastle está de olho no central do Sporting. O clube que na época passada terminou em quarto lugar na Premier League e que por isso vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões está no mercado em busca de um jogador para o eixo da defesa e o internacional português de 21 anos é visto como potencial reforço.









Não se afigura, contudo, fácil a contratação. Isto porque Inácio tem uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros. É precisamente para esse valor que a SAD do Sporting remete a etiqueta de venda. Isto porque Frederico Varandas, alicerçado no parecer do treinador Rúben Amorim, considera o jovem central um dos jogadores nucleares da equipa. Como tal, é dado como inegociável abaixo da fasquia da cláusula. De resto, já houve sondagens de outros emblemas, nomeadamente de Inglaterra e de Itália, que não passaram de uma primeira intenção quando ficaram a conhecer as pretensões do Sporting. Inácio tem contrato até 2026.