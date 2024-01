Newcastle quer levar Diomande

O Newcastle quer superar a concorrência do Chelsea e garantir nos próximos dias Ousmane Diomande, defesa central do Sporting.





O jornal britânico ‘Mirror’ garante que os magpies vêm a Lisboa em breve para reservarem o marfinense de 20 anos. O Sporting só aceita falar se em cima da mesa estiverem os 80 milhões de euros referentes à cláusula de rescisão. A imprensa inglesa diz mesmo que o Newcastle pode chegar a esses valores, o que bateria o recorde de compras do clube, situado nos 70 milhões de euros, pagos pelo avançado sueco Alexander Isak na época passada à Real Sociedad.

O jogador está ao serviço da Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas e pode subir ainda mais a cotação. No primeiro jogo da competição foi titular na vitória (2-0) frente à Guiné-Bissau.





Diomande chegou a Alvalade em 2022/23 proveniente do do Midtjylland (atuou na primeira metade da temporada no Mafra, por empréstimo dos dinamarqueses). Custou 9,5 milhões de euros (7,5 pela transferência e dois por objetivos entretanto alcançados).