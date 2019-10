Neymar afastado durante quatro semanas devido a lesão na coxa

O futebolista do Paris Saint-Germain Neymar (PSG) vai ficar afastado da competição nas próximas quatro semanas, após ter contraído uma lesão na coxa ao serviço da seleção brasileira, informou esta segunda-feira o clube francês no seu site oficial.Os parisienses indicam, no boletim clínico, que o internacional brasileiro realizou uma ressonância magnética que "confirmou uma lesão de grau dois do bíceps femoral isquiose-tibial da perna esquerda".O PSG avança que será feita uma reavaliação à lesão "dentro de oito dias", embora revelando que "o prazo para regressar à competição é de quatro semanas, dependendo da evolução".Neymar lesionou-se no domingo, nos instantes iniciais do jogo particular do Brasil com a Nigéria (1-1), em Singapura, tendo sido substituído por Philippe Coutinho logo aos 12 minutos.O avançado vai, assim, falhar pelo menos cinco jogos do campeão gaulês, três para o campeonato, com Nice, Marselha e Dijon, e dois para a Liga dos Campeões, ambos com o Club Brugge.