Neymar atingido por balde de pipocas arremessado por adepto no final do jogo do Brasil com a Venezuela

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ?? Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

O futebolista Neymar foi atingido por um balde de pipocas no final da partida da seleção brasileira diante da Venezuela, em Cuiabá, esta sexta-feira.Na zona mista, o avançado arrasou o adepto que lhe arremessou as pipocas. "Uma pessoa que faz isso não vai conseguir educar bem um filho", vincou Neymar, em declarações citadas pelo UOL."Eu nem vi o que foi. Só vi no momento em que me atingiu e fiquei bem nervoso", acrescentou o atleta, condenando "uma atitude má para o futebol".O encontro das eliminatórias de acesso ao Mundial terminou empatado a uma bola, com golos de Gabriel Magalhães pelo Brasil e de Eduard Bello pela Venezuela.