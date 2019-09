Neymar marca no empate do Brasil com a Colômbia de Carlos Queiroz

O avançado brasileiro Neymar regressou no sábado após longa ausência por lesão e anotou o golo do empate 2-2 do Brasil frente à Colômbia de Carlos Queiroz, em jogo particular de futebol disputado em Miami, Estados Unidos.Perante cerca de 60.000 espetadores no estádio Hard Rock de Miami, a estrela brasileira apontou o 2-2 definitivo aos 57 minutos, voltando à competição três meses depois, quando saiu lesionado aos 20 minutos do encontro particular entre o Brasil e o Qatar.Os brasileiros até foram os primeiros a marcar, através de Casemiro, aos 19 minutos, mas depois entrou em ação na equipa de Queiroz o avançado Luis Fernando Muriel, autor de um 'bis', aos 24 e 33 minutos, permitindo à sua equipa dar a volta ao marcador.A equipa 'canarinha' chegou à igualdade aos 57 minutos, numa lance de envolvimento e que culminou com o remate certeiro de Neymar, que assim comemorou da melhor maneira o seu regresso à competição.Na equipa colombiana jogou de início o médio do FC Porto portista Mateus Uribe, que saiu aos 60 minutos, precisamente o mesmo minuto em que entrou em campo o médio Luis Diaz, igualmente 'azul e branco', num jogo em que o defesa sportinguista Cristian Borja não saiu do banco de suplentes.