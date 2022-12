Neymar organiza mega festa após garantir estar "destruído psicologicamente"

Segundo explica a 'Folha de São Paulo', o evento contou com a presença de vários amigos do avançado do PSG, como o surfista Gabriel Medina, e de vários artistas. Para além disso, o brasileiro terá pedido para não se utilizarem telemóveis, de maneira a manter tudo o mais privado possível.Quem também se fez ouvir foi Neto, antigo futebolista que, no seu programa 'Donos da Bola', não poupou críticas a Neymar e aos restantes jogadores. "Se estão destruídos psicologicamente, não estão prontos para fazerem uma festa. Respeitem o povo brasileiro", referiu.