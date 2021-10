Neymar surpreende mundo do futebol: "Acho que o próximo Mundial será o meu último"

Neymar admitiu que o próximo Mundial no Qatar será o seu último. O craque brasileiro lançou este domingo o seu mais recente documentário, ‘Neymar & The Line of Kings’, e nele surgem declarações do jogador indicando que não deverá voltar a participar num Mundial pelo Brasil, depois de 2022."Acho que será o meu último Mundial [Qatar’22]. Não sei se terei a força mental para aguentar mais o futebol", disse o craque do PSG, de 29 anos.Tendo visto as suas duas últimas tentativas de levantar o troféu fracassar, com o Brasil a ficar pelas meias-finais em 2014 (derrota por 7-1, frente a Alemanha) e pelos quartos-de-final em 2018 (derrota por 2-1 frente à Bélgica), Neymar aproveitou para assegurar que, apesar de ser o seu último Mundial, fará tudo para vencer o troféu."Vou fazer de tudo para chegar muito bem ao Mundial, vou fazer de tudo para ganhar com o meu país e realizar o meu maior sonho desde criança. Espero poder consegui-lo", assegurou o capitão da seleção canarinha.Deste modo, se se vier a verificar o 'prognóstico' de Neymar, o extremo já não estará presente no Mundial de 2026, que se realizará nos EUA, no Canadá e no México, tendo apenas mais uma hipótese para alcançar o sexto mundial da história da seleção brasileira.