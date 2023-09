Niakaté, tudo indica, vai regressar à titularidade no eixo da defesa do Sp. Braga no jogo de quarta-feira (20h00) frente ao Nápoles, relativo à 1.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.



O defesa internacional maliano regressou a Braga, após ter estado ao serviço da sua seleção, com ligeiros problemas físicos.









