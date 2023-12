Nico González ainda não conseguiu afirmar-se no FC Porto e está disposto a deixar o clube já em janeiro, com o Girona (líder em Espanha ao lado do Real Madrid) a surgir como destino mais provável.



O médio contratado ao Barcelona por 8,4 milhões (os catalães mantêm 40 por cento do passe e uma opção de recompra em 2025 por 30 milhões de euros) vive momentos difíceis no Dragão.









