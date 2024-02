A Nigéria, treinada por José Peseiro, venceu esta quinta-feira Angola com um golo de Lookman (41’) e garantiu um lugar nas meias-finais da Taça das Nações Africanas, que decorre na Costa do Marfim.









Numa partida com poucas ocasiões de golo para ambos os lados, foram os nigerianos, com o portista Zaidu a titular e Chidozie (Boavista) a saltar do banco, que revelaram maior eficácia. Numa boa jogada de contra-ataque, aproveitaram um corte defeituoso de Gaspar (E. Amadora) para desequilibrar e fazer o único golo da partida.

Já Angola, treinada pelo também português Pedro Gonçalves, tentava fazer história na CAN com uma inédita passagem às ‘meias’, mas as suas pretensões esbarraram no ferro. É que na melhor ocasião de golo dos angolanos, Zini (59’) rematou à trave para desespero dos adeptos.









Leia também Gâmbia acede à CAN2023 e Nigéria, de José Peseiro, goleia São Tomé e Príncipe Os nigerianos ainda viram um golo ser bem anulado por fora de jogo. Os angolanos até acabaram o jogo por cima, mas apresentaram um futebol previsível e incapaz de superar a defesa da equipa de José Peseiro, que, nas cinco partidas disputadas, sofreu apenas um golo.

A Nigéria volta a jogar na quarta-feira (dia 7) com o vencedor do Cabo Verde-África do Sul, que se disputa hoje (20h00).





CONGO BATE GUINÉ CONACRI (2-1)



O Congo, com o bracarense Banza a saltar do banco (71’), venceu esta quinta-feira com uma reviravolta a Guiné Conacri, por 3-1. Os congoleses passam às ‘meias’, onde vão defrontar o vencedor do Mali-Costa do Marfim (hoje, 17h00).





SEM MEDO DA ÁFRICA DO SUL



O selecionador Pedro Brito ‘Bubista’ disse esta quinta-feira que Cabo Verde “não tem medo” da África do Sul e prometeu uma equipa “ao melhor nível” para vencer este sábado nos ‘quartos’ da CAN. “Temos experiência suficiente para saber que não vai passar de um jogo”, afirmou o técnico.