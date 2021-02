"Ninguém nos verga": Pinto da Costa comenta arbitragens dos jogos recentes do FC Porto

Pinto da Costa falou esta quarta-feira, após o jogo da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga, que terminou com empate a uma bola, e não poupou críticas à arbitragem.



Após lamentar a lesão de David Carmos, disse que recebeu mensagens "muitas ainda com o jogo a decorrer" pedindo que equipa abandonasse terreno de jogo. "Quero pedir a todos os associados do FC Porto que mantenham a serenidade. Ninguém nos verga", disse, criticando as arbitragens dos jogos recentes do FC Porto.

Acusou ainda o VAR do jogo desta quarta-feira, que foi o mesmo do FC-Porto-Benfica, de chamar a atenção de Taremi por um lance "casual" e referiu-se a "muitos falhanços, demasiados falhanços, para estarmos sempre a levar com este árbitro".

"O que se passou hoje, vocês analisem", considerou, criticando "dualidade de critérios".



No final, o presidente dos dragões apelou à paz, mas lamentou não poder recorrer ao secretário de estado do Desporto por este estar, segundo o dirigente, "morto".