A noitada dos leões, na madrugada desta quarta-feira, que marcou a celebração da conquista do título “não terá o mínimo impacto” no desfecho do dérbi de sábado, garantem ao Correio da Manhã vários especialistas da área do treino.









“Estamos a falar de uma equipa altamente profissionalizada, de atletas de alto rendimento e, portanto, muito bem preparados”, pelo que a festa, que se prolongou até cerca das 05h00, “não perturbará o desempenho” dos jogadores no encontro de sábado, com o Benfica, a partir das 18h00, no Estádio da Luz, refere um especialista em fisiologia do treino.

Atletas de equipas como a do Sporting “após 72 horas estão claramente recuperados”, sublinha um preparador físico que também preferiu não ver o nome revelado. O mesmo técnico, com larga experiência em desportos coletivos, diz, por outro lado, que os futebolistas leoninos têm, ainda, a vantagem de estarem moralizados pela conquista do título e de procurarem atingir outra meta (terminar a Liga sem derrotas), “facto que também pesará no desempenho ante o Benfica”.





Depois da noitada, os pupilos de Rúben Amorim tiveram direito a uma jornada de descanso, voltando esta quinta-feira (10h00) aos treinos. Para lá deste período de repouso, os novos campeões nacionais têm sempre as massagens e os banhos de gelo nos tanques, onde poderão fazer os denominados contrastes: imersão em água quente e fria.