Noite de festa azul e branca: FC Porto campeão celebra título junto dos adeptos nos Aliados

O FC Porto venceu este sábado o Estoril por 2-0 no Estádio do Dragão, no último jogo da temporada que consagrou os dragões como campeões nacionais da época 2021/2022.A comitiva, liderada por Sérgio Conceição, vai ser recebida esta noite na Câmara Municipal, numa altura em que os Aliados pintam-se já de azul e branco com milhares de adeptos a fazer a festa.A Polícia de Segurança Pública tem um forte dispositivo montado no local para evitar incidentes de maior, como o que aconteceu na passada semana, após a vitória do FC Porto no Estádio da Luz frente ao Benfica que culminou na conquista do 30.º título nacional dos dragões. circulação automóvel está vedada em várias artérias da cidade.