Noite perfeita do Benfica contra o Zenit acaba com passaporte para a Liga Europa

O Benfica dominou o jogo e venceu por 3-0 frente aos russos do Zenit no Estádio da Luz carimbando esta terça-feira a passagem para a Liga Europa.Numa noite em que Bruno Lage apostou nos melhores, o mesmo onze que goleou no Bessa, o Benfica construiu a vitória logo a abrir o segundo tempo com uma combinação perfeita no ataque que culminou no golo de Franco Cervi a passe de Pizzi.O segundo golo 'caiu do céu', ou da mão de Douglas Santos, o jogador dos russos viu o segundo amarelo e o vermelho por mão na bola dentro de área e foi de penálti que Pizzi aumentou a vantagem para os encarnados.Na sequência de um canto aos 79' minutos, Azmoun fez um corte deficiente e a bola acabou no fundo das redes da baliza russa.Até ao final do encontro o Zenit ainda assutou e Vlachodimos foi chamado para uma grande intervenção já nos últimos minutos.O Lyon arrancou um empate aos alemães do Leipzig, em França, e com esta combinação de resultados os russos do Zenit ficam afastados das competições europeias.