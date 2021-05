“Jorge Jesus foi uma enorme desilusão. Falhou no plano desportivo, na gestão tática de alguns jogos, na relação com alguns elementos do plantel e, principalmente, tem esta arrogância insuportável no final da época de ser incapaz de reconhecer os próprios erros”. Foi num tom crítico que João Noronha Lopes, candidato derrotado por Luís Filipe Vieira nas eleições de outubro, quebrou o silêncio sobre a época do Benfica.





Em entrevista exclusiva ao jornal, o principal rosto da oposição nos encarnados fala em “desnorte total” e imputa culpas não só a Jorge Jesus, mas também a Vieira: “Esperam-se quatro coisas de um presidente: falar verdade, ser unificador, ser motivador e dar o exemplo. Vieira falhou em tudo. Continua a usar uma cartilha com desculpas esfarrapadas para o fracasso desportivo estrondoso”.

Sobre os 100 milhões de euros investidos no plantel em 2020, Noronha Lopes diz que “o maior investimento da história” do clube trouxe “a pior performance da última década”. Na entrevista, Noronha Lopes mostrou-se ainda preocupado com o “problema reputacional” do clube, devido ao envolvimento de Luís Filipe Vieira no caso BES: “Não pode misturar o Benfica no meio das suas trapalhadas e negociatas”.