Noronha Lopes anuncia que não será candidato à presidência do Benfica

João Noronha Lopes anunciou esta quinta-feira que não será candidato à presidência do Benfica nas eleições de 9 de outubro.



"Na noite da eleição disse que não seria candidato. Falei verdade. Ponderei seriamente a possibilidade de me candidatar de novo. Tomei a decisão de não me candidatar. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida", afirmou o empresário, em conferência de imprensa.



"São razões de natureza pessoal e familiar. Antecipei há um ano que se poderiam verificar. Nunca me coibi de ir a eleições. Fui dos primeiros a desafiar Vilarinho a ir contra Vale e Azevedo. Bati-me conta Vieira. O meu passado benfiquista fala por mim e sobre a iniciativa de tomar decisões que posso, na altura certa para o Benfica", frisou.



"O problema das eleições é serem feitas à pressa e sem saber as regras com as quais vão decorrer. Quem faz parte do passado recente do Benfica não tem possibilidade de fazer parte do futuro. O que se passou nos últimos anos não se pode repetir. É responsabilidade de todos os sócios, principalmente dos que forem eleitos, que garanta que finalmente e definitivamente se vira uma página", acrescentou.





Relativamente ao apoio a Rui Costa, Noronha Lopes foi claro. "Tenho admiração por Rui Costa enquanto jogador. Enquanto dirigente não vou apoiar Rui Costa. Quando tivemos uma OPA ilegal não ouvi uma palavra dele. Quando tivemos a demissão do presidente da MAG, não ouvi uma palavra de Rui Costa. Onde estava Rui Costa nesses momentos? Momentos graves da história do Benfica", apontou.

Em declarações aos jornalistas, Noronha Lopes deixou ainda um agradecimento aos benfiquistas que lhe prestaram apoio e que "vão ficar desiludidos" por não se recandidatar.Ainda assim, deixa a certeza de sempre ter seguido as suas ideias. "Bati-me pelas minhas convicções contra Luís Filipe Vieira quando muitos outros disseram que não valia a pena".