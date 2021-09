Noronha Lopes critica postura da direção do Benfica e da MAG relativamente às eleições

O candidato à presidência do Benfica nas últimas eleições, João Noronha Lopes, recorreu este domingo às redes sociais para criticar a forma como o próximo ato eleitoral está a ser 'preparado' pelo clube."A pior face do Vieirismo continua bem presente, na atual direção e neste presidente da MAG", sublinha Noronha Lopes que afirma que as últimas eleições decorreram em "condições indignas".O anterior candidato, que ainda não esclareceu se vai participar no próximo ato, refere ainda que as regras para as próximas eleições serão anunciadas "na melhor das hipóteses, a três semanas do ato eleitoral"."Desta forma afasta-se deliberadamente a possibilidade de um debate alargado e esclarecedor e omite-se a possibilidade de reflexão sobre os motivos pelos quais se chegou aqui e sobre as formas de evitar que situações idênticas se venham a repetir", acrescenta.