Noronha Lopes diz que "nada será como dantes" após perder eleições no Benfica

João Noronha Lopes mostrou-se satisfeito com os 34,71% obtidos nas eleições do Benfica, frisando que "esta não foi uma luta perdida".

"Quero deixar uma palavra aos outros candidatos, que enriqueceram o debate. Agradeço à minha fantástica equipa que me acompanhou desde o primeiro dia. Quero agradecer à lista que muito me honrou. E principalmente agradecer aos mais de mil voluntários que ajudaram nesta campanha, espalhando benfiquismo, e aos milhares que votaram em mim. Um agradecimento especial ao meu pai, que é o culpado disto tudo, e à minha família. Obrigado a todos. Esta foi uma experiência que reforçou ainda mais o enorme amor que tenho pelo Benfica. Somos benfiquistas nas vitórias mas ainda mais benfiquistas nas derrotas. Saio ainda mais benfiquista depois desta campanha memorável. Estou orgulhoso do caminho que fizemos. Apesar de não ser o resultado que queríamos, esta não foi uma luta perdida. O Benfica está vivo e ninguém o pára", começou por dizer o candidato derrotado."Gostava que ao longo desta campanha tivéssemos encontrado a mesma postura da parte de quem competia zelar pelo clube. Mas infelizmente isso não aconteceu. Para mim os interesses do Benfica estão acima de tudo. Muitos jovens votaram pela primeira vez e a semente de um Benfica novo está plantada. Muitos serão agora sentinelas, para um futuro assente em transparência, ambição e credibilidade. A esses joverns, que conservem a esperança, o futuro é deles e o Benfica também é deles. Fiz a minha parte. Já tive oportunidade de ligar ao presidente Vieira a felicitá-lo. Mesmo com o atual presidente, nada será como dantes. Quando ganha o Benfica, ganhamos todos. Amanhã é outro dia, dia de jogo, voltarão os cachecóis, vamos apoiar o Benfica e ganhar", vincou um emocionado Noronha Lopes.Questionado sobre o que fará com estes números, o gestor adiantou: "Esta seria a única eleição a que me iria candidatar, vamos ver como as coisas se passam. Mas nunca abdicarei da minha essência benfiquista."