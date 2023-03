Já é conhecido o árbitro do primeiro jogo de Portugal de qualificação para Euro2024

O árbitro norueguês Espen Eskas dirige na quinta-feira o jogo entre Portugal e Liechtenstein, da primeira jornada do Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024, anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Esta é a primeira vez que o árbitro nórdico, de 34 anos e internacional desde 2017, vai dirigir um encontro da principal equipa das 'quinas', no qual terá como assistentes os compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevki, e como quarto arbitro Kristoffer Hagenes, também da Noruega.

Portugal tem estreia marcada no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 na quinta-feira, diante do Liechtenstein, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Três dias depois, a equipa das 'quinas' desloca-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, igualmente a partir das 19h45 (Hora em Lisboa).

Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia são as outras seleções que integram a 'poule' J de qualificação para o Euro2024, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho).