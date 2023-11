Os notáveis do FC Porto estão incomodados com o terror vivido na Assembleia Geral Extraordinária e no ataque à residência de André Villas-Boas, com o segurança a ser hospitalizado devido às barbaras agressões.



Dos nomes mais relevantes do Conselho Superior (CS) do FC Porto, apenas Rui Moreira abordou o tema da violência, mas na qualidade de presidente da Câmara Municipal do Porto.