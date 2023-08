Os últimos dias do mercado de transferências prometem trazer surpresas no Dragão. Zaidu é o mais recente alvo dos ingleses do Nottingham Forest, que estarão na disposição de chegar aos 15 milhões de euros para garantirem o lateral nigeriano.



O FC Porto não fecha as portas ao negócio, até porque o jogador de 26 anos deixou de ser um titular absoluto para Sérgio Conceição, que conta com o brasileiro Wendell.









