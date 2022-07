Nova direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional toma posse para 2022/23

A nova direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) tomou posse esta quinta-feira, com Famalicão, Portimonense, Trofense, Estrela da Amadora e Farense a entrarem na estrutura após as eleições de 05 de julho.

Além do presidente da LPFP, Pedro Proença, e do representante da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mantêm-se na direção as sociedades desportivas de FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães.

A estes três clubes, juntam-se Famalicão e Portimonense, cujas sociedades foram "cooptadas enquanto representantes do principal escalão do futebol profissional", no caso a I Liga.

Em representação dos emblemas da II Liga foram eleitos Trofense, Estrela da Amadora e Farense.

A nova direção teve, depois da tomada de posse, a primeira reunião para a época 2022/23.