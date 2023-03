Evanilson está novamente lesionado. Com uma mialgia de esforço na coxa direita, é praticamente certo que o avançado falhe a receção do FC Porto ao Portimonense, no domingo. Ao que o CM apurou, também a presença no clássico com o Benfica, na sexta-feira seguinte, dia 7 de abril, está seriamente comprometida face ao histórico de lesões do jogador.









