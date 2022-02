Nova vida para Yaremchuk no Benfica. O avançado foi colocado à venda no último mercado de inverno e a sua saída parecia inevitável, mas agora a prioridade da SAD é recuperá-lo desportivamente, apurou o Correio da Manhã.Na Luz há a convicção de que o ucraniano tem qualidade, daí o clube ter pagado em julho passado 17 milhões € aos belgas do Gent, por 75% do passe.