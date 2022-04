Novas imagens mostram momento do incidente entre Ronaldo e jovem adepto no final do jogo do Manchester United com o Everton.



A imprensa inglesa revelou este domingo que a polícia abriu uma investigação visando Cristiano Ronaldo e o facto de o português ter alegadamente destruído o telemóvel de uma criança, num gesto de frustração, depois do jogo de ontem com o Everton, que o Manchester United perdeu, por 1-0.

Ver comentários