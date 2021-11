O FC Porto tem procurado cativar novos patrocinadores que garantam as verbas necessárias para segurar as principais estrelas da equipa. A intenção, apurou o Correio da Manhã, é suportar o atual nível de despesa da SAD sem precisar de recorrer tanto à receita extraordinária. Ou seja, evitar a transferência dos futebolistas em maior evidência, como o colombiano Luis Díaz, inclusive já no mercado de janeiro.









Na época passada, ainda devido à Covid, os dragões sofreram uma quebra de 27% nos proveitos com publicidade e patrocínios: passaram de 21,5 milhões de euros para 15,7 milhões de euros. Durante esta época, não só os dirigentes portistas esperam recuperar essa verba perdida, como querem reforçá-la.

A intenção é colocar esta categoria de receita nos 25 milhões de euros e para isso foram fechadas novas parcerias: em setembro com uma empresa de apostas desportivas e esta sexta-feira com uma plataforma da área das criptomoedas (ver Pormenores).









Leia também Muito difícil segurar Díaz no FC Porto Mas o sucesso da estratégia dependerá sempre da Champions. Aos 39,5 milhões de euros assegurados com a entrada na liga milionária a SAD azul-e-branca espera somar outros 20 milhões de euros, divididos entre o rendimento desportivo na fase de grupos e o apuramento para os oitavos de final.

PORMENORES

Patrocínio acordado



Em 2021/22, a Binance (fornecedor mundial de ecossistema de blockchain e infraestrutura de criptomoedas) vai estar nas costas da camisola do FC Porto e nas quatro épocas seguintes na manga de uma camisola.





Porto Fan Token



Da parceria com a Binance surge o Porto Fan Token (interação entre os adeptos e o clube).





taremi eleito o melhor do mês



Taremi foi eleito o melhor jogador da Liga em outubro, numa votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores. O avançado do FC Porto reuniu 18,52% das preferências, superando a concorrência de Coates (o central do Sporting teve 14,15%) e do colega de equipa Luis Díaz (9,7%).





grujic dá nova folga a uribe



Grujic foi dos melhores jogadores do FC Porto frente ao Milan (empate 1-1 na Champions) e Sérgio Conceição deverá apostar novamente no sérvio a titular este domingo (17h00) com o Santa Clara. Dessa forma, Uribe (ontem só fez tratamento) poderá recuperar dos problemas físicos.