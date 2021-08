Novas regras nos estádios não evitam multas provocadas por comportamento dos adeptos

Mesmo com a lotação do estádio José Alvalade limitada a 16 657 espectadores e com a nova regra do cartão do adepto, o comportamento nas bancadas na 1ª jornada da Liga, frente ao Vizela (vitória por 3-0), custou 12 750 euros em multas ao Sporting.O Conselho de Disciplina (CD) da FPF condenou os leões ao pagamento de 10 200 € pelo “lançamento de uma tocha incandescente”, que obrigou a uma paragem no encontro e que retardou “o reinício do mesmo em cinco segundos”, segundo o relatório do CD. Os leões levaram ainda mais duas multas, de 1530 e 1020 €, devido ao lançamento de potes de fumo.