Novo menino de Lage valoriza milhões na estreia

Treinador, colegas de equipa e o presidente Luís Filipe Vieira não perderam tempo em dar os parabéns a Nuno Tavares, no final da goleada do Benfica imposta ao P. Ferreira (5-0). O líder dos encarnados, que renovou recentemente com o lateral, acredita que o jogador de 19 anos vai render muitos milhões num futuro próximo, apurou o CM.

O grande golo apontado na estreia da Liga com os ‘castores’ e as duas assistências fizeram disparar a cotação do jogador que no ano passado estava na equipa B. Apesar de ter jogado numa posição que não é sua, na lateral direita, Nuno Tavares soube aproveitar a oportunidade dada por Bruno Lage, que já tinha apostado no atleta no triunfo gordo diante do Sporting, para a Supertaça (5-0).

Tavares é visto pela estrutura do futebol das águias como o futuro defesa-esquerdo do Benfica. A pensar nisso e ainda no decorrer da pré-época, numa altura em que já sabia que iria fazer parte do plantel principal, Nuno Tavares renovou até 2024, ficando com uma cláusula de 88 milhões de euros.

Após o jogo com o P. Ferreira, foram muitas as felicitações ao jogador, que começou a formação no Casa Pia e depois no rival Sporting. "Seixal não falha", escreveu nas redes sociais João Félix, que no passado mês deixou o Benfica rumo ao Atlético de Madrid por 120 milhões de euros. Nuno Tavares deve manter a titularidade na próxima jornada, na deslocação ao terreno do Belenenses SAD. Já para o jogo com o FC Porto, relativo à 3ª jornada da Liga, André Almeida deve assumir o lugar do lado direito da defesa.



PORMENORES

Pizzi com 50 golos na Liga

Pizzi chegou aos 50 golos apontados com a camisola do Benfica, depois de bisar frente ao P. Ferreira, na jornada inaugural da Liga. O médio de 29 anos chegou à Luz em 2014.



As goleadas de Bruno Lage

Bruno Lage é responsável por 11 goleadas na Liga. A juntar à vitória folgada frente ao P. Ferreira, os encarnados venceram por margem confortável o Boavista (5-1), Nacional (10-0), Desp. Aves (3-0), Desp. Chaves (4-0), Moreirense (4-0), Feirense (4-1), Marítimo (6-0), Sp. Braga (4-1), Portimonense (5-1) e Santa Clara (4-1).



"Grande vitória"

"Começamos da melhor maneira, grande jogo de equipa e grande vitória", publicou ontem Alejandro Grimaldo, lateral-esquerdo do Benfica, nas redes sociais, numa clara alusão à vitoria sobre o P. Ferreira (5-0).



Lage invicto na Liga

Bruno Lage continua invicto na Liga, depois da vitória frente ao P. Ferreira (5-0) na primeira jornada do campeonato. O técnico português soma 19 vitórias e um empate. O Benfica empatou com o Belenenses SAD (2-2), no Estádio da Luz, na 25º jornada da Liga da época passada.