Novo recorde no horizonte de Ronaldo já esta quinta-feira

Cristiano Ronaldo pode na quinta-feira conquistar o estatuto de futebolista mais internacional de sempre, caso seja utilizado por Roberto Martínez no duelo de Portugal com o Liechtenstein, no arranque da qualificação para o Euro2024.

De acordo com os dados oficiais da FIFA, Ronaldo, de 38 anos, chega a esta fase com 196 jogos pela seleção nacional, o mesmo número que Bader Al-Mutawa, da mesma idade e também avançado, tem pelo Kuwait, embora seja certo que o jogador do Qadsia vai falhar os próximos jogos do seu país, após ter ficado de fora as opções do selecionador, o português Rui Bento.

No topo da lista dos melhores marcadores de seleções, com 118 golos e após bater os números, por muito tempo considerados 'impossíveis' do iraniano Ali Daei, o jogador madeirense tem agora nova oportunidade de reforçar o seu estatuto no trono dos deuses do futebol, embora tal possibilidade apareça numa altura em que o seu estatuto na seleção nacional esteja indefinido.

Ronaldo, agora a atuar no campeonato da Arábia Saudita, perdeu o rótulo de titular indiscutível na equipa portuguesa no último Campeonato do Mundo, no Qatar, ainda com Fernando Santos, e o seu papel com o novo selecionador, o espanhol Roberto Martínez, está para já por desvendar.

Caso se mantenha nas escolhas do Martínez, o avançado tem tudo para se tornar o primeiro jogador a chegar aos 200 jogos por um país e reforçar ainda mais o estatuto de melhor marcador, embora o argentino Lionel Messi, dois anos e meio mais novo e eterno rival de Ronaldo, possa representar uma 'ameaça'.

O capitão da seleção argentina, que recentemente festejou a conquista do Campeonato do Mundo, leva 172 jogos pelos sul-americanos (é 13.º na lista mundial) e 98 golos, que o colocam no terceiro lugar dos marcadores.

Ronaldo estreou-se pela seleção portuguesa em agosto de 2003, num particular frente ao Cazaquistão (1-0), em Chaves, sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari, e chegou à marca dos 100 jogos em outubro de 2012, perante a Irlanda do Norte, no Porto, no caminho para o Mundial2014, no Brasil.