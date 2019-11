Novo relvado no Estádio da Luz vai dar lucro ao Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Benfica vai acabar por poupar dinheiro com o novo relvado do Estádio da Luz, que está pronto para ser utilizado. Todo o processo de remoção do antigo tapete e instalação do novo é pago pelo seguro da empresa que fazia a manutenção da relva retirada, que ficou em mau estado depois de um problema com a rega ter deixado o terreno sem água durante quatro dias.O Mixto, a solução escolhida pelas águias,... < br />