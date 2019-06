Novo treinador da Juventus quer “ajudar Ronaldo a bater recordes”

No Chelsea treinei jogadores muito fortes, mas treinar Cristiano é emocionante, porque é um passo à frente. Gostaria de ajudá-lo a quebrar novos recordes", disse esta quinta-feira o técnico italiano Maurízio Sarri na apresentação como treinador da Juventus.O técnico transalpino, de 60 anos, regressa a Itália depois de um ano no Chelsea (conquistou a Liga Europa). Antes fez carreira no Empoli e Nápoles.Conhecedor profundo do calcio, não esconde uma grande ambição de manter o domínio na liga italiana (a Juventus é octacampeã) e apontar à Liga dos Campeões. E vedetas não faltam."Quando um jogador tem as qualidades de Paulo Dybala ou Cristiano pode desempenhar qualquer função em campo. O que pode mudar é apenas a interpretação do seu papel", referiu Sarri, confiante em manter a espinha dorsal da equipa.Certo é que a estratégia passa pela valorização individual, de forma a tornar um coletivo poderoso. "Temos de partir dos jogadores talentosos, que fazem a diferença, como Cristiano, Dybala, Douglas Costa ou outros que temos no plantel, e construir uma equipa forte em torno deles", explicou.Fabio Paratici, diretor desportivo da Juve, garantiu que Sarri "sempre foi a primeira escolha", mas assegurou que o clube italiano sempre respeitou o facto de ele ter contrato com outro clube, o Chelsea.