Paulo Turra estreou-se no comando técnico da equipa do V. Guimarães com um triunfo por 2-0 sobre o vizinho Vizela. Os vimaranenses somam e seguem na Liga, com três triunfos noutros tantos jogos.









A partida prometeu, com o Vitória a criar um momento de perigo, por Bruno Gaspar, logo aos 45 segundos, mas depois disso esbarrou na boa organização defensiva vizelense e foi cometendo erros na zona de construção. O Vizela ganhou conforto e foi estendendo o seu jogo para o ataque, tendo também criado relativo perigo num remate de Samu.

Aos 59 minutos, a equipa do V. Guimarães conseguiu finalmente derrubar a muralha que tinha pela frente, quando André Silva marcou de cabeça na sequência de uma jogada individual de João Mendes. Com mais espaços a partir daí, a formação da casa ampliou a vantagem aos 72 minutos precisamente por João Mendes, isolado por um passe de Tiago Silva.