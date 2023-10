Concluídas as primeiras oito jornadas, a Liga está a ter mais golos. Até agora, as redes das balizas já abanaram num total de 219 vezes, a que corresponde uma média superior a três golos por jogo (3,04).Dos 72 jogos, apenas três terminaram sem golos. Números que colocam a Liga portuguesa entre as mais goleadoras da Europa. Apenas os campeonatos alemão, holandês e inglês têm médias de golos superiores ao português.No caso do FC Porto, são menos nove golos marcados; o Benfica tem apenas menos um golo apontado, todavia tem mais quatro sofridos; já o Sporting melhorou em todos os aspetos: mais um golo marcado, menos quatro sofridos e mais nove pontos.