Número de penáltis assinalados na fase de grupos do Euro 2020 duplicou em relação a 2016

O número de penáltis assinalados na fase de grupos desta edição do Euro duplicou em relação a 2016 - passou de sete para 14.



A explicação para esta subida está na implementação do vídeo-árbitro, que começou a ser usado nesta competição só este ano. "É um dos pontos-chave. Temos mais deteção de faltas na área", justificou Roberto Rosetti, responsável da UEFA pela arbitragem.

Há outro recorde já batido no que respeita a penáltis falhados. Dos 14 assinalados, seis foram desperdiçados e oito marcados. É aqui que entra Portugal e Cristiano Ronaldo. A seleção nacional é a única que beneficiou de três penáltis, todos eles convertidos pelo craque português.

CR7 é o único jogador que apontou três castigos máximos numa só edição de um Europeu, e é também o futebolista que mais golos de penálti marcou no torneio continental.



Além disso, e de ser, à data de hoje, o melhor marcador do Euro 2020 (cinco golos), o capitão da equipa das Quinas é o único português que foi chamado à marca dos 11 metros em Europeus (quatro vezes no total).

O Portugal-França (2-2), de quarta-feira, permitiu a Cristiano Ronaldo alcançar outro registo: o de jogador que foi chamado a marcar dois penáltis no mesmo jogo de um Campeonato da Europa. CR7 igualou o espanhol Dani (Europeu de 1980).

Ainda sobre os dados da UEFA, o número de faltas e de cartões amarelos desceu. Os dados relativos aos 36 jogos da primeira fase deste Europeu mostram que os árbitros assinalaram 806 faltas, cerca de 22,4 por jogo. Esta média traduz-se numa diminuição de quase três infrações por jogo face à fase de grupos do Euro 2016.

Quanto aos cartões amarelos, em média foram mostrados 2,7 vezes por jogo (98 no total, menos 31). Esta descida reflete-se devido a uma "melhor atitude dos jogadores" em campo, segundo Roberto Rosetti. Até agora, foram mostrados dois cartões vermelhos.