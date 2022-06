"Nunca se sabe": Hugo Viana não descarta regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting

Hugo Viana não descarta o regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting no futuro. O diretor desportivo dos leões garante, em declarações à Sky Sports, que é sempre bom ter um jogador "que marca 20 ou 25 golos por época", mas frisa que esta não é a altura do internacional português voltar a Alvalade."Está na altura do Manchester United estabilizar, criar um bom espírito dentro do clube. Acho que não é o que têm agora. Acho muito importante uma equipa ter um jogador que marca sempre 20 ou 25 golos por época", começou por dizer.E prosseguiu, abordando um eventual regresso de CR7 ao Sporting: "Acho que por enquanto não será possível, mas nunca se sabe. Ele pode decidir para onde quer ir, mas não sabemos o futuro. Não quero falar muito sobre isso, até porque é sempre diferente falar sobre o Cristiano. Acho que ele ainda tem mais um ano de contrato [com o Man. United], vamos ver o que decide", rematou.Recorde-se que Erik ten Hag, treinador do Manchester United, já garantiu que conta com o avançado luso para a temporada 2022/23.