Nuno Almeida é o árbitro da Supertaça entre Benfica e Sporting

Nuno Almeida é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir a Supertaça. O encontro que coloca Benfica e Sporting frente a frente será o primeiro dérbi entre águias e leões na carreira do juiz, de 44 anos, que se prepara para apitar o seu segundo clássico. O outro foi o FC Porto-Sporting das 'meias' da Taça da Liga em 2017/18: na altura, a formação verde e branca triunfou nos penáltis (4-3) depois do nulo no tempo regulamentar.A restante equipa de arbitragem para o jogo que arranca às 20h45, no Estádio Algarve, é composta pelos assistentes André Campos e Bruno Jesus, pelo quarto árbitro André Narciso, enquanto os dois vídeo-árbitros de serviço serão Jorge Sousa e Luís Ferreira. Como AVAR, também a partir da Cidade do Futebol, estará Nuno Manso.Refira-se ainda que Nuno Almeida, que representa a Associação de Futebol do Algarve, irá 'celebrar' desta maneira um marco no seu percurso na arbitragem, uma vez que se trata da primeira ocasião em que vai dirigir um encontro em que está um troféu em discussão.