Nuno Espírito Santo doa 282 mil euros para combater pobreza

Nuno Espírito Santo, treinador português que orienta o Wolverhampton, da Premier League inglesa, fez uma doação de 250 mil libras (aproximadamente 282 mil euros) para o combate à pobreza na cidade da equipa das West Midlands, no Reino Unido.

"Os adeptos dos Wolves e o povo de Wolverhampton têm sido fantásticos para mim desde que aqui cheguei, há quase quatro anos, e eu queria dar algo em troca de forma a ajudar as pessoas que estão a sofrer com a pandemia", revelou o técnico português, de 47 anos, em comunicado.

A contribuição de Nuno Espírito Santo é destinada ao programa "Feed Our Pack" [Alimentar a Nossa Alcateia], criado pela Fundação Wolves, que reúne várias instituições locais e arranca com uma verba de 500 mil libras, cerca de 565 mil euros. Metade deste valor provém da doação do treinador portugês. Já o restante montante vem de um fundo da Premier League.

Jeff Shi, presidente dos Wolves, confessou estar "impressionado e muito orgulhoso" por esta iniciativa e considerou "fantástica" a contribuição do treinador português.