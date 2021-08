O sonho europeu do Paços de Ferreira terminou. Esta quinta-feira, no jogo da segunda mão, Nuno Espírito Santo, técnico do Tottenham, não facilitou, como tinha feito em Portugal (onde perdeu por 0-1). Chamou as estrelas, venceu por 3-0 e avança com naturalidade para a fase de grupos da Liga Conferência.













Leia também Haaland é a maior ameaça do Sporting na Liga da Champions Os ingleses entraram com vontade de retificar cedo a desvantagem do primeiro jogo. Harry Kane inaugurou o marcador, aos 9 minutos e empatou a eliminatória. Os nervos condicionaram os castores e um erro de André Ferreira permitiu que Harry Kane bisasse, aos 35 minutos.