Nuno Espírito Santo sucede Mourinho e é o novo treinador do Tottenham

Está confirmado. Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Tottenham. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelos spurs, num comunicado no qual revelam que o técnico português, de 47 anos, assina um vínculo válido para duas temporadas, até final de 2022/23.

Antigo treinador do Wolverhampton, clube que comandou nas últimas quatro temporadas, Nuno Espírito Santo sucede a José Mourinho no cargo de treinador, encontrando agora nos spurs uma equipa que luta desesperadamente pelo regresso aos troféus, algo que nem o Special One conseguiu.Note-se que nos londrinos Nuno Espírito Santo irá reencontrar-se com Matt Doherty, um jogador que orientou no Wolves.