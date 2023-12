Nuno Espírito Santo volta a Inglaterra para treinar o Nottingham Forest

O português Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Nottingham Forest, regressando à Liga inglesa de futebol após passagens por Wolverhampton e Tottenham, anunciou esta quarta-feira o clube em comunicado.

"Nuno junta-se ao clube com um contrato de dois anos e meio e vai fazer o primeiro jogo no sábado, quando o Forest defrontar o Bournemouth no The City Ground", lê-se no site do clube

Espírito Santo, de 49 anos, deixou o comando dos sauditas do Al Ittihad no início de novembro, depois de ter conduzido a equipa de Jeddah ao título de campeão na época passada, rumando agora a Inglaterra para substituir Steve Cooper no 17.º classificado da Premier League.

Esta será a segunda experiência do técnico luso em Inglaterra, onde treinou o Wolverhampton, entre 2017 e 2021, conduzindo os 'wolves' ao escalão principal, e o Tottenham, em que teve uma experiência mais curta, de apenas dois meses, entre agosto e outubro de 2021.

O antigo guarda-redes iniciou a carreira de treinador em 2012/13, ao serviço do Rio Ave, passando posteriormente pelos espanhóis do Valência (entre 2014 e 2015) e pelo FC Porto (2016/17).

O Nottingham Forest, em que alinha o lateral português Nuno Tavares, ocupa o 17.º lugar da Premier League, com 14 pontos, cinco acima da zona de despromoção.