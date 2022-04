O PSG é campeão francês. O título que chegou a ser uma possibilidade durante mais de meio jogo na última jornada - e adiado alguns dias devido à então vitória do Marselha, 2º classificado - foi este sábado confirmado matematicamente, com o empate (1-1) na receção ao Lens, com um golo de Messi. Nuno Mendes e Danilo Pereira passam, assim, a somar uma Liga francesa nos seus currículos.









O lateral-esquerdo, que está emprestado pelo Sporting a troco de 7 milhões de euros - a cláusula de compra deverá ser acionada no fim da temporada por 40 M € -, vence o título logo na época de estreia nos parisienses. Já o compatriota Danilo teve de esperar um pouco mais e só se sagrou campeão na 2ª temporada ao serviço do PSG.

Isto porque o gigante francês, apesar do investimento milionário no plantel ano após ano, tem falhado a hegemonia interna conseguida pelo Bayern Munique, por exemplo, e no ano passado permitiu que o Lille fosse campeão. Ainda assim, o PSG conquistou oito dos últimos dez campeonatos franceses.