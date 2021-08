Nuno Mendes prepara estreia no Sporting

Nuno Mendes está de regresso ao trabalho no Sporting, após paragem devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, e pode estrear-se no sábado, em casa, com o Belenenses SAD, na Liga da presente época.









O retorno do esquerdino de 19 anos foi a grande novidade no treino desta quarta-feira orientado por Rúben Amorim, que tem assim todo o plantel à disposição para o próximo jogo do campeonato.





Leia também Lateral espanhol Porro recuperado e integrado no treino do Sporting Nuno Mendes, um dos grande destaques do Sporting campeão da época passada, ainda não teve qualquer minuto na Liga. Jogou com o Sp. Braga para a Supertaça (leões venceram 2-1) e lesionou-se. O reforço Rúben Vinagre tem assegurada a posição, mas o regresso de Nuno Mendes à titularidade, já no sábado (20h30 Sport TV1), é praticamente certo (falhou os jogos com o Vizela e Braga, triunfos em casa por 3-0 e fora por 2-1, respetivamente).

A única baixa no conjunto de Rúben Amorim para o dérbi lisboeta com os azuis será o brasileiro Matheus Reis, que foi expulso em Braga e terá de cumprir um jogo de suspensão.





O Sporting volta ao trabalho, esta quinta-feira pelas 10h00, à porta fechada na Academia de Alcochete.

Plata perto do Espanhol



Gonzalo Plata, extremo equatoriano dos leões, está muito perto de ser emprestado ao Espanhol de Barcelona. Para além do emblema da Catalunha, também clubes italianos querem a cedência do jogador de 20 anos.





Virgínia à espera



João Virgínia está à espera de viajar para Portugal para assinar com os leões. O jogador do Everton aguarda resultado negativo à Covid-19 para terminar o período de isolamento e ultimar a viagem para Lisboa. O guarda-redes de 21 anos é o sucessor de Max, que rumou ao Granada.