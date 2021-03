Nuno Santos bate com Porsche Cayenne

Nuno Santos teve esta sexta-feira um acidente com o seu Porsche Cayenne, na EN4, perto da Academia de Alcochete, onde ia treinar, registando-se apenas danos materiais.O extremo dos leões perdeu o controlo do carro numa das estradas de acesso à Academia, perto das 10h00. Foi necessária a intervenção de um reboque que levou a viatura do local.O jogador, que não teve qualquer ferimento, dirigiu-se para a Academia onde prosseguiu o tratamento da lesão (tendinopatia da coxa esquerda) que o afasta das opções para a partida deste sábado com o V. Guimarães.O Sporting não comentou este caso, por considerar tratar-se de uma situação que acontece a qualquer um e pelo facto de o jogador não registar qualquer tipo de ferimentos, não necessitando de cuidados médicos.O despiste do extremo de 26 anos surge dois dias depois de um acidente do portista Sarr, de 22 anos, que também se dirigia para o treino e embateu num poste com o seu Mercedes AMG GT 63 S cujo o preço base é de 200 mil euros.O Porsche Cayenne Coupé de Nuno Santos tem como preço base 125 mil euros, mas se for a versão turbo passa para os 200 mil euros. A versão base tem 340 cavalos e vai dos 0-100 km/h em 5,05 segundos. A velocidade máxima anunciada é de 263 km/h. Trata-se do SUV topo de gama da marca germânica.